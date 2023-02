W Głogowie po Odrze popływasz w ramach abonamentu. Wchodzi karta Mariny dla rodzin

Od 15 lutego w biurze głogowskiej Mariny będzie można zakupić Kartę Mariny, skierowaną do całych rodzin. Ma ona znacznie zmniejszyć koszty rekreacji nad wodą w sezonie wiosenno-letnim.

– Chcemy zachęcić mieszkańców Głogowa do korzystania z usług Mariny oraz propagować rekreację turystyczną na Odrze. Wiemy, że wielu rodzinom jest ciężko w tych trudnych, inflacyjnych czasach. Przy galopującym wzroście cen towarów i usług wiele rodzin musi rezygnować z wydatków np. na rekreację, dlatego wprowadzamy Kartę Mariny. To oferta skierowana dla rodzin – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Karta skierowana jest przede wszystkim do głogowskich rodzin, jednak wykupić ją będą mogli także turyści przypływający do Mariny na statkach i łodziach. Co dokładnie daje ta karta?

Wypożyczalnia sprzętu wodnego oferuje też rowery wodne Archiwum

Abonament Karty Mariny pozwala na nieograniczone korzystanie z danych usług: