W Głogowie odbudują Zatokę Neptuna! Miasto ogłosiło przetarg na budowę

Zadanie ma polegać na budowie przystani rzecznej dla kajaków, ale też odnowienie niszczejącego od lat budynku Zatoki Neptuna. Zagospodarowane zostaną też tereny wokół budynku po dawnej restauracji. Powierzchnia pomostu pływającego wraz z keją wyniesie ok. 100 m2. Zaplecze przystani stanowić będzie zaadaptowany do tego celu nieużytkowany obecnie budynek Neptun. Poddany on zostanie gruntownej modernizacji i adaptacji na cele projektu. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony w instalację OZE.

– W budynku Neptuna zachowamy trzy kondygnacje, na dole będzie miejsce do składowania sprzętu, wyżej niskobudżetowy hotel, sale edukacyjne, miejsca do obsługi turystów. To naturalne przedłużenie Bulwaru Nadodrzańskiego i teren wokół Neptuna także zagospodarujemy. Będą tarasy, miejsca rekreacji i wypoczynku. Przy pomoście będzie miejsce dla małych jednostek pływających – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.