W Głogowie Mikołaje spłynęli Odrą. Do lodowatej wody weszło ponad 70 płetwonurków. Zdjęcia

Wśród osób, których nie przeraziła lodowata woda Odry i wzięła udział w spływie była Kamila Wolniczak ze Sławy.

- To mój drugi spływ, choć pierwszy był dawno, bo ponad 10 lat temu. Kiedyś nurkowałam i było to moją pasją, więc może do tego wrócę. Z zimnem jestem trochę oswojona, bo zimą wchodzę do naszego jeziora. Myślę, że dziś też będzie cudownie – powiedziała przed wejściem do rzeki.