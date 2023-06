W Głogowie będą kształcić przyszłych drogowców. Rusza klasa pod patronatem PBD. WIDEO

Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie od nowego roku szkolnego uruchomi nowy kierunek. W wyniku współpracy szkoły, powiatu oraz Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego powstanie klasa patronacka kształcąca drogowców.

– Bardzo mnie cieszy sytuacja, w której głogowskie chcą z nami współpracować. Dostrzegają bardzo duży potencjał szkół prowadzonych przez powiat głogowski. Tym sposobem otwieramy nowy kierunek: technik drogownictwa. Będziemy zapraszać młodzież kończącą szkołę podstawową do uczęszczania do Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych, a w przyszłości zajmowania się szeroko rozumianym drogownictwem – mówi starosta Jarosław Dudkowiak.

Jak dodaje Sylwia Chodor, dyrektor głogowskiego ZSSiB na początek przygotowano 15 miejsc w klasie nowego kierunku. Wyodrębniono dwie specjalności kierunku.

– Pierwsza to eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych. Druga zaś to organizowanie robót związanych z budową, utrzymywaniem dróg oraz sporządzanie kosztorysów – mówi pani dyrektor.