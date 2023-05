W Głogowie 16-latka zostawiła przy moście pożegnalny list. Znalazła go grupa chłopców i wezwano pomoc

- Na miejsce niezwłocznie zostali skierowani funkcjonariusze. Policjanci od razu podjęli stosowne działania, które doprowadziły do ustalenia autora listu. W toku intensywnych poszukiwań, funkcjonariusze dostrzegli młodą dziewczynę odpowiadającą rysopisowi osoby widniejącej na nagraniu z monitoringu – wyjaśnia Natalia Szymańska, oficer prasowy KPP Głogów. - Szybka reakcja policji doprowadziła do zatrzymania małoletniej mieszkanki powiatu głogowskiego. Dziewczynka przyznała się do napisania listu, w którym żegna się z rodziną i informuje o zamiarze popełnienia samobójstwa.