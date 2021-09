W garażu w Sławie rozbierali skradzione audi warte 200 tys. zł. Wpadli w ręce policjantów

– W trakcie wizyty mundurowych z garażu wyszedł 44-letni mieszkaniec gminy Sława. W wyniku policyjnych sprawdzeń okazało się, że w garażu stało poszukiwane audi, które było już częściowo rozkręcone. W wyniku podjętych czynności przez wschowskich kryminalnych mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Kilka godzin później do sprawy zatrzymany został kolejny mieszkaniec powiatu wschowskiego – mówi Maja Piwowarska, oficer prasowy KPP Wschowa.

Wpadli paserzy. Policja szuka złodziei

Jak podaje wschowska policja zebrany w sprawie materiał dowodowy nie budził wątpliwości co do sprawstwa 29 i 44-letnich mieszkańców powiatu wschowskiego. Mężczyźni usłyszeli zarzuty paserstwa, za co grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.