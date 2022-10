W Dzień Niepodległości ruszy już 11. Bieg Gęsi w Jerzmanowej. Coraz mniej czasu na zapisy

Już po raz 11. odbędzie się w tym roku Bieg Gęsi w Jerzmanowej. Impreza organizowana przy okazji Święta Niepodległości zawsze przyciąga biegaczy z całego regionu - i nie tylko. Chętnie biorą w niej też udział mieszkańcy gminy Jerzmanowa i okolicznych gmin - w tym Głogowa. To dla nich ciekawy sposób na sportowe uświetnienie narodowego święta.

Bieg Gęsi - coraz mniej miejsc i czasu na zapisy

W tym roku zapisy na Bieg Gęsi zakończą się wcześniej. Nie będzie też możliwe zapisanie się w terminie późniejszym. Prowadzone są wyłącznie w internecie www.bieggesi.pl do 27 października. W biegu głównym będzie mogło wziąć udział 200 zawodników. Dodatkowo 200 dzieci oraz 10 sztafet.

Zmieniona trasa Biegu Gęsi

W tym roku Bieg Gęsi będzie odbywał się na zmienionej trasie. Biegacze poruszać się będą ulicą Obiszowską, w kierunku wylotu z Jerzmanowej. Przedszkolaki przebiegną 250 metrów, roczniki 2014-2015 400 metrów, roczniki od 2010 do 2013 przebiegną 800 , (2x 400) a od 2007 do 2009 w sumie 1200 metrów (3x 400). Na dorosłych będzie czekać trasa główna wynosząca 10 kilometrów (do pokonania w trzy okrążenia).