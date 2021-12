W dwóch głogowskich wieżowcach na osiedlu Kopernik windy będą zjeżdżać do poziomu chodnika. SM Nadodrze rozpoczyna nowy projekt

W zasobach SM „Nadodrze" windy zjeżdżają tylko na parter, co dla osób mających kłopot z poruszaniem się jest sporym utrudnieniem. Po zakończeniu prac w dwóch budynkach, do windy będzie można wsiąść bez pokonywania jakichkolwiek schodów i innych barier architektoniczny.

Spółdzielnia rozpoczyna realizację pilotażowego programu rozpoczynamy od budynków przy ul. Oriona 2-4 oraz Galileusza 2-4 na osiedlu Kopernik. Jeszcze w grudniu będą kupione nowe, dwustronne windy do tych wieżowców. Wpłacono już pierwsze zaliczki na ten zakup.

Na osiedlu trwają też przygotowania do rozpoczęcia prac. Jednym z zadań, w które są zaangażowani mieszkańcy, to zlikwidowanie dotychczasowego miejsca na składowanie odpadów mieszczącego się w pomieszczeniu zsypowym.