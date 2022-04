W domu w Szczyglicach koło Głogowa Wielkanoc organizują dwa razy - polską i ukraińską

Tatiana (52 l.) i Ola (31 l.) oraz półtoraroczny Lew pochodzą z obwodu Kirowohradzkiego, między Kijowem a Odessą. Od 9 marca mieszkają w Szczyglicach.

- Ola z synkiem i teściową trafiły do nas przez znajomego Ukraińca, który kiedyś pracował pomagając nam w gospodarstwie – opowiada Justyna Pieniążek. - Gdy wybuchła wojna zadzwonił z prośbą, by moglibyśmy poszukać czegoś dla jego rodziny. Niczego nie szukaliśmy, tylko zaprosiliśmy ich do siebie. Oddaliśmy im jeden pokój, a my z dwójką dzieci zmieściliśmy się w drugim. Fakt, nasze życie zostało przewrócone do góry nogami, ale niczego nie żałujemy. Dziewczyny są dla nas, jak rodzina, a nasi synowie traktują małego Lwa jak młodszego braciszka.