W dalkowskim pałacu trwają zdjęcia do publikacji zapisków pamiętnika Luise, córki właścicieli pałacu sprzed 200 lat!

Trwają przygotowania do publikacji pamiętnika młodej Niemki, która 200 lat temu, razem z rodziną, mieszkała w pałacu w Dalkowie. Wraz ze zdjęciami ukażą się niebawem w formie odcinków na łamach Tygodnika Głogowskiego.

W ubiegłym roku Fundacja na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi pozyskała teksty od Hansa Joachima Breske, siostrzeńca księdza Brzeskiego, który przez wiele lat, przed i po wojnie, był proboszczem w parafii w pobliskim Kurowie Wielkim. Anna Gomułka, prezes Fundacji przetłumaczyła je na język polski. Teraz Fundacja postanowiła „ożywić" Luise von Liebermann i to w piękny sposób.

- Fotografie nawiązują do opisywanych przez Luise tekstów – wyjaśnia Anna Gomułka. - Wykonaliśmy już część ujęć do pamiętnika pisanego w Dalkowie. Luise von Liebermann, córka właścicieli pałacu miała 14 lat, gdy je zaczęła pisać. Piękne ujęcia to zasługa Marcina Kopija.