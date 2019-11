W czwartek dzień otwarty Miejskiego Teatru! ZOBACZCIE, JAK SIĘ ZMIENIAŁ

W czwartek, 21 listopada będzie można zwiedzać budynek Teatru im. Andreasa Gryphiusa. Będzie to możliwe w godzinach 12-17. – Drzwi głogowskiego Teatru znowu są otwarte. I tak jak 220 lat temu, gdy ówcześni mieszkańcy z pewnością pełni wzruszeń, po raz pierwszy przekraczali te progi, tak dziś i my cieszymy się i przeżywamy, że możemy znowu wejść do najstarszego miejskiego teatru w Polsce – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa. Nie przegapcie tej wyjątkowej okazji! Zobaczcie, zdjęcia teatru z ostatnich lat.

