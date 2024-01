W Czaczu kupisz prawie wszystko - meble, ubrania, zabawki, rowery. To jedyna taka wieś w Polsce. Wiesz, kiedy najlepiej tam jechać? Grażyna Szyszka

Wielkopolski Czacz to jedyna taka wieś w całej Polsce. Na stoiska do handlu poprzerabiano co się dało, czyli obory, stodoły i garaże. Przy ulicy ustawiono też namioty wypełnione towarem. Można więc iść przez wieś, od obejścia do obejścia i szperać po straganach. Czy wiecie, kiedy najlepiej jechać do Czacza?