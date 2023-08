W Cieniu Kolegiaty zjesz pierogi i poskaczesz z Danzelem. Święto już niedługo. WIDEO

We wtorek, 15 sierpnia, w Głogowie odbędzie się kolejna edycja święta "W Cieniu Kolegiaty". Już po raz 17. głogowianie będą świętować razem z wojskiem, parafią kolegiacką i powiatem. Tradycyjnie przy najstarszej głogowskiej świątyni nie zabraknie atrakcji dla uczestników święta.

– Rozpoczniemy mszą świętą o godzinie 12.30, przy największych honorach, sztandarach Wojska Polskiego ale i innych jednostek, które reprezentują podmioty powiatu głogowskiego i miasta Głogowa. Będzie tej mszy przewodniczył ksiądz biskup Adrian Put, który bardzo chciał się zapisać na to święto. Nie mieliśmy dotąd przewodniczącego księdza biskupa, więc bardzo nam miło. A jest on bardzo wielkim pasjonatem historii, więc myślę, że nawiąże też do ciekawych wydarzeń związanych z ciągle konstytuującą się Kapitułą Głogowską