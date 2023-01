Vitalij Nat zaprasza kibiców na mecz pucharowy. SPR Chrobry Głogów zagra z Piotrkowianinem

Zawodnicy SPR-u Chrobry Głogów wrócili już do ligowych przygotowań. O ile na mecze Superligi musimy jeszcze poczekać do lutego, to już jutro - 13 stycznia, głogowianie zagrają w spotkaniu eliminacyjnym Pucharu Polski. Mecz rozpocznie się o godz. 17. Choć Piotrkowianin radzi sobie w tym sezonie dużo gorzej od Chrobrego, to w ostatnim spotkaniu obu drużyn to ekipa z Piotrkowa Trybunalskiego była górą. Czy podopieczni Vitalija Nata zrewanżują się w Pucharze Polski za przegraną w pierwszej części sezonu?

– Gramy zaległy mecz Pucharu Polski. Zapraszam kibiców na ten mecz, który będzie częścią naszych przygotowań do ligi. A te właśnie trwają, pierwsze dwa tygodnie będą bardzo ciężkie, planujemy ciężkie treningi. Dopiero na tydzień przed ligą złapiemy trochę luzu – mówi trener SPR-u Vitalij Nat.