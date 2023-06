Vanessa Szanter nagrała nowy singiel. Już w ten weekend premiera

Już w ten weekend premierę będzie miał najnowszy singiel 15-letniej Vanessy Szanter. Młoda wokalistka z Żabic (gmina Grębocice) wydała go we współpracy z Ruslanem Kwintą, legendą ukraińskiego show-biznesu - co było nagrodą za sukces w międzynarodowym wydarzeniu - Unite Kids Festival. (pisaliśmy o tym TUTAJ).

Ruslan Kvinta to kompozytor i producent muzycznych show takich jak „Voice of Ukraine" czy tamtejsze odsłony Eurowizji. We współpracy z nim Vanessa nagrała singiel nazwany „Myself".

Vanessa ma na swoim koncie wiele sukcesów, w tym na międzynarodowych festiwalach. Występuje jednak także w swoich rodzinnych stronach, gdzie szlifuje swoje wokalne umiejętności w ramach Studia Talentów MOK. Mogliśmy ją usłyszeć m.in. na Dniach Głogowa czy koncertach organizowanych przez KGHM. A na scenie czuje się pewnie już od dziecka, bo i o jej sukcesach piszemy od lat.