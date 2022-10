Uwaga! Zaginął 26-letni Andrzej Buchta z Chocianowa. Szuka go rodzina i policja

Uwaga! Zaginął Andrzej Buchta, 26-letni mieszkaniec Chocianowa. 1 października br., około godz. 14 był widziany ostatni raz w Chocianowie na ul. Trzebnickiej, na przystanku w stronę Lubina.

Zaginiony do chwili obecnej nie powrócił do swojego miejsca zamieszkania oraz nie nawiązał kontaktu z rodziną i bliskimi. Posiada przy sobie telefon jednak jest on nieaktywny. Mężczyzna może mieć zaniki pamięci i może nie wiedzieć, co się z nim dzieje.