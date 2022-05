Uwaga na złodziei samochodów, którzy kradną metodą na „walizkę" - ostrzega głogowska policja

- Działanie przestępcy polega na włamaniu się do samochodu za pomocą elektronicznego czujnika w ten sposób, że jeden ze złodziei podchodzi jak najbliżej kluczyka do auta i za pomocą specjalnego skanera wyszukuje jego sygnał. Specjalna walizka łamie zabezpieczenia i odbiera sygnał co umożliwia otwarcie pojazdu i jego uruchomienie bez wywołania alarmu - informuje Łukasz Szuwikowski, oficer prasowy KPP Głogów.

Jak zabezpieczyć się przed „metodą na walizkę”?

Przede wszystkim musimy zadbać o kluczyk pojazdu. W domu najlepiej włożyć go do metalowego pudełka, poza nim do specjalnego pokrowca czy zawinąć w folię aluminiową. Najlepiej kupić specjalne etui lub inne opakowanie na kluczyk zbliżeniowy do auta, które tłumi sygnały radiowe i zmniejsza ryzyko przechwycenia przez złodziei sygnału emitowanego przez kluczyk. Takie profesjonalne etui są już dostępne na rynku.