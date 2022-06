Uwaga na głębokie wykopy w Słonem. Trwa kolejny etap budowy kanalizacji ściekowej w gminie Żukowice

Wzdłuż gminnej drogi w Słonem trwa układanie kanalizacji sanitarnej, którą ścieki z gminy Żukowice będą odprowadzane do oczyszczalni w Głogowie.

Jest to jeden z etapów największej inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej na terenie gminy Żukowice w ostatnich latach. Inwestycja rozpoczęła się w 2021 roku i obejmowała swoim zakresem m.in modernizacje wszystkich przepompowni ścieków.

Obecnie wykonywany jest najtrudniejszy technicznie odcinek ze względu na duża głębokość posadowienia rurociągu. Wartość zadania to kwota blisko 3 mln zł.

Ze względu na głębokie wykopy mieszkańcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w obrębie wykonywanych prac ziemnych.