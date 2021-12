Uwaga kierowcy! Zimna noc w Głogowie. Będzie oblodzenie na drogach

Ostrzeżenie wydane przez IMGW dotyczy spodziewanego oblodzenia na drogach i chodnikach.

– Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem, mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza obniży się do -4°C, -2°C, temperatura przy gruncie spadnie do -5°C, -3°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma do środy – czytamy w ostrzeżeniu.