Uwaga kierowcy! W piątek prace na drugim moście. Będą utrudnienia w Głogowie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła wykonawcy naprawę nawierzchni drogi na drugim moście w Głogowie, na tzw. starej Odrze. Prace mają być prowadzone w piątek, 8 kwietnia, między szczytami komunikacyjnymi. Powinny rozpocząć się po godz. 9 i potrwać do godz. 12.

W tym czasie ruch będzie odbywał się tam wahadłowo. Całkiem niedawno budowlańcy prowadzili już podobne prace na nawierzchni, teraz potrzebne są zaś kolejne. W jednym z miejsc doszło jednak do pęknięcia. Most jest w bardzo złym stanie i od dawna czeka na remont, do którego właśnie GDDKiA się przygotowuje.

Planujac jutro podróż warto zrobić to tak, aby przejechać mostem jeszcze przed 9 albo po 12.

Tak wyglądały podobne prace w marcu: