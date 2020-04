Uwaga głogowianie! Plaga włamań do piwnic w okresie zakazu wychodzenia z domu

Policja zaznacza również, że nie należy wpuszczać do klatek schodowych obcych osób. Należy też pamiętać o zamykaniu drzwi wejściowych do bloku.

– Zalecamy częstsze sprawdzanie piwnic. Zwróćmy też uwagę na to, czy nie widać śladów włamania na przykład na drzwiach pomieszczeń należących do sąsiadów – mówi Bogdan Kaleta.

Włamywacze zabierają z piwnic cokolwiek, co jest wartościowe. Warto więc lepiej zabezpieczyć swoje mienie.

– Faktycznie mamy sygnały dotyczące włamań do piwnic. Sprawdzamy wszystkie takie zgłoszenia i staramy się dotrzeć do sprawców – mówi podinspektor Bogdan Kaleta, oficer prasowy KPP Głogów.

Na ulicach ludzi jest mniej. Zakaz wychodzenia sprawia, że wiele osób nie schodzi do piwnic np. po rowery, aby jechać na wycieczkę. To idealny okres dla osób chcących wzbogacić się naszym kosztem.

– Często złodzieje dostają się do budynku właśnie w ten sposób. Wystarczy, że zadzwonią domofonem, a ktoś otwiera. Zwracajmy na to uwagę i nie otwierajmy drzwi każdemu – apeluje podinspektor Kaleta.

Jeśli np. drzwi do piwnic są uszkodzone, warto zainterweniować u administracji budynku, żeby nie ułatwiać wchodzenia do pomieszczeń obcym osobom. Warto też zainwestować w lepszą kłódkę lub drzwi. W wielu piwnicach wciąż pamiętają one czasy budowy bloku i zniszczenie ich nie stanowi większego problemu.

Jeśli to możliwe, warto co wartościowe rzeczy na ten specyficzny czas przenieść do domu.