Uwaga! Dwaj mężczyźni okradli mieszkanie na głogowskim Piastowie. Policja prosi świadków o pomoc

Głogowska policja prosi osoby, które mogą pomóc w ustaleniu sprawców włamania do mieszkania na os. Piastów Śląskich w Głogowie. W środę, 10 maja około godz. 11,10 przy ul. Budziszyńskiej doszło do włamania do jednego z mieszkań. Sprawcy oddalili się w stronę ul. Królowej Jadwigi.

Sprawcy to dwaj mężczyźni. Jeden z nich miał ciemne falowane włosy do ramion, natomiast drugi ciemne krótkie włosy. Obaj mężczyźni mieli 170 cm wzrostu oraz ciemną karnację. Mężczyźni przebiegali przez ul. Budziszyńską i ul. Królowej Jadwigi.

Policja prosi o kontakt osób, które w tym okresie zaparkowały pojazdy w przedmiotowym rejonie i posiadają rejestratory ruchu lub osoby przejeżdżające tymi ulicami.

- Każda osoba, która napotkała sprawców, nagrała ich wizerunek na widorejestratorze, bądź posiada jakąkolwiek informację na temat powyższego zdarzenia, proszona jest o kontakt z policją - apeluje Natalia Szymańska, oficer prasowa głogowskiej policji.

Należy się kontaktować z naczelnikiem Wydziału Kryminalnego pod nr tel. 47 87 42 271, oficerem dyżurnym KPP w Głogowie pod nr tel: 47 87 42 200 lub z zastępcą oficera dyżurnego pod nr tel: 47 87 42 201.