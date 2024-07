Ustalono datę pogrzebu doktora Ireneusza Urbańskiego. Głogowianin zmarł na urlopie w Grecji

Dramat na greckiej wyspie Kos

Przypomnijmy : Do tragedii doszło pod koniec czerwca na wyspie Kos w Grecji. Podczas rodzinnego wypoczynku lekarz doznał rozległego udaru. Został przewieziony do szpitala na Rodos, gdzie był operowany, a następnie 30 czerwca, drogą lotniczą przetransportowano go na Oddział Intensywnej Terapii Medycznej szpitala Venizelio w Heraklionu.

Niestety, mimo wysiłków lekarzy walka o życie Polaka nie powiodła się. Badania wykazały, że Ireneusz Urbański doznał rozległego obrzęku mózgu. 2 lipca lekarze potwierdzili śmierć mózgu i poinformowali rodzinę o braku szans na przeżycie. Wówczas bliscy, zgodnie wolą Ireneusza Urbańskiego, podjęli decyzję o tym, by organy 54-latka przekazać do transplantacji.

Pobrano nerki, rogówki i wątrobę

I tak się stało. 4 lipca w tym samy szpitalu odbyła się operacja pobrania organów: nerek, wątroby i rogówki. Zostały one przekazane do różnych szpitali: rogówki zostały na Krecie, nerki trafiły do Aten, a wątroba do Salonik.