Urodzinowy weekend Teatru Miejskiego w Głogowie. Dziś Dni Otwarte Teatru

Teatr Miejski im. Andreasa Gryphiusa kończy trzy lata. To zarazem najstarszy i najmłodszy teatr na Dolnym Śląsku. Pierwszy raz głogowski obiekt został otwarty ponad 220 lat temu, ale wojna go nie oszczędziła i na ponad 80 lat scena przestała istnieć. Na ponowne otwarcie czekał aż do 20 listopada 2019 roku, a premierowym przedstawieniem był „Piast" według tekstu Andreasa Gryphiusa w reżyserii Roberta Czechowskiego, z udziałem Jana Peszka. Na scenie pojawili się też głogowianie.