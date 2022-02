Uratowali pięknego myszołowa. Ptak złamał skrzydło

To historia z nadleśnictwa Góra Śląska, którego lasy sąsiadują z głogowskimi. Do leśniczego Dariusza Szymczykowskiego zgłosili się mieszkańcy Jemielna, którzy znaleźli rannego myszołowa. Szybko okazało się, że ptak faktycznie potrzebował ludzkiej pomocy.

– Ptak cierpliwie czekał na fachową pomoc. Po upewnieniu się, że jest wolne miejsce dla nowego pacjenta, w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt, znajdującym się w Parku Krajobrazowym Chełmy w Myśliborzu, zorganizowaliśmy transport do lecznicy – informuje nadleśnictwo Góra Śląska.

Ptak trafił pod opiekę specjalistów. Gdy nabierze sił trafi do woliery, gdzie prowadzona będzie rehabilitacja. Czy wróci na wolność? O tym zadecyduje stan jego skrzydła i to, czy wróci ono do pełnej sprawności.

Leśnicy dziękowali mieszkańcom za postawę, choć przypominają, że ptaki nie zawsze należy podnosić. Wszystko zależy od sytuacji. Szczególnie należy unikać kontaktu z małymi, które wypadły z gniazda.