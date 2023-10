Ukradł w Niemczech mercedesa wartego ponad pół mln zł. Wpadł koło Głogowa

- Utracony samochód namierzono w Głogowie. Miejscowi policjanci podjęli się próby zatrzymania pojazdu na terenie miasta, jednak kierujący mercedesem mężczyzna niemal potrącił blokujących przejazd policjantów – informuje mł. asp. Tomasz Nowak z KWP we Wrocławiu.

Funkcjonariusze z wydziału do walki z Przestępczością Samochodową KWP we Wrocławiu ustalili, że z terenu Niemiec został skradziony samochód Mercedes G500 wart 600 tys. zł. Podjęto szybkie działania, które pozwoliły na namierzenie pojazdu poruszającego się po drogach północnych granic województwa dolnośląskiego.

Porzucił auto pod Głogowem i próbował uciec

- Na podstawie zebranego przez śledczych materiału dowodowego 37-latkowi przedstawiono zarzuty kradzieży z włamaniem do pojazdu, złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, czynnej napaści na funkcjonariusza oraz używania tablic rejestracyjnych nieprzypisanych do pojazdu – dodaje Tomasz Nowak.

Prokuratura Rejonowa w Głogowie wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego, do którego sąd się przychyli i zastosował ten środek zapobiegawczy na 3 miesiące.

37-latek czeka na dalsze decyzje sądu w swojej sprawie, a za występki, o które jest podejrzany, grozić mu może kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.