Udało się! Na Madagaskarze działa studnia Głogowianka.

Zbieranie pieniędzy pod hasłem „Głogów i okolice budują studnie w Afryce” rozpoczęło się w maju 2016 roku i trwało dwa lata. Prowadził ją komitet społeczny, w którym byli Grażyna i Stefan Sroczyńscy oraz Iwona Rogowska

– Głogowianka zbudowana. Wyobraźcie sobie, że wioska wreszcie ma czystą wodę. To dzięki Wam! - cieszy się Grażyna Sroczyńska z „Fotostopem przez świat”. Na swoim profilu facebookowym zamieściła podziękowania od ojca Marka Ochlaka, który tam przebywa:

Kochana Pani Grażyno i Kochani Głogowianie !

Po wielkich trudach studnia w Misokitsy skończona i już działa. Radość wielka dla społeczności tej dużej wioski, a przede wszystkim dla dzieci z miejscowej szkoły katolickie, w której uczy się 125 dzieciaków. Mogą dbać o higienę i pić czystą wodę z pompy misyjnej. Woda będzie pomocna w przygotowywaniu posiłków w kantynie szkolnej.

Radość jest również dla naszych kobiet z tej wioski, bo zaczynają organizować ogródki warzywne. Zawsze był problem wody a teraz na dużym terenie misyjnym mogą realizować swoje plany. Zapraszamy w przyszłości na świeże warzywa !

Misokitsy jest w czepku urodzone bo w tym czasie buduje się też piękny Kościół zafundowany przez Archidiecezję Szczecińsko- Kamieńską, z okazji 50 -lecia archidiecezji. Inicjatywę podjął miejscowy Arcypasterz Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga.

To naprawdę dzieła Opatrzności Bożej.

W imieniu swoim i moich chrześcijan z Misokitsy chciałbym serdecznie podziękować Pani Grażynie i całej grupie współpracowników z Głogowa i może okolic !

Podziękowanie kieruje również do ojca Roberta Koniczek i ojca Józefa Wcislo, rektora Wyższego Seminarium w Obrze, za pomoc w animacji misyjnej w różnych parafiach. Szczególne podziękowanie kierujemy również do księży proboszczów z Głogowa i okolic, za ich otwartość i zaangażowanie misyjne ! Serdeczne Bóg Zapłać Kochani Przyjaciele naszej Misji !

Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi w dziele misyjnym w Polsce i poza jej granicami, bo to właśnie te peryferie do których mamy wspólnie docierać, a o których tak często wspomina Papież Franciszek !

Z wielkim szacunkiem i pamięcią w modlitwie w imieniu małej trzódki chrześcijan z Misokitsy pozdrawia i dziękuje jej skromny pasterz,

O. Marek Ochlak omi