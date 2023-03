Uczniowie z Głogowa w walce z problemami żywieniowymi: „Problemy sięgają też psychiki"

Grupa uczniów kilku głogowskich szkół bierze udział w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii" tworząc projekt społeczny – „Health Fighters”. W skład grupy wchodzą uczniowie I LO, II LO, oraz ZS im. Jana Wyżykowskiego. Za cel postawili sobie propagowanie zdrowej relacji z jedzeniem oraz chęć zapobiegania chorobom wynikającym ze złych nawyków żywieniowych.

– Dużym problemem dzisiejszych czasów są wyidealizowane wzorce sylwetkowe w mass mediach. Przez to młodzież popada w kompleksy, które prowadzą do zaburzonego samopostrzegania. Nasz projekt ma za zadanie promować walkę z chorobami o własne zdrowie oraz uświadamiać, że jest to poważny problem wśród młodego społeczeństwa. Większość z nas kojarzy zaburzenia odżywiania przede wszystkim z ich fizycznym aspektem, jednak początki tych chorób mają swoje źródło w psychice. Jednymi z takich chorób są anoreksja i bulimia, którym niejednokrotnie towarzyszy depresja, nerwica czy zaburzenia osobowości – mówi Wiktor Olchawa, jeden z uczestników projektu.