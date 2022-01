Uczniowie „przyrodniczej" w Głogowie otrzymali list i życzenia do angielskiej królowej Elżbiety II

O tym, że warto pisać do znanych ludzi przekonali się uczniowie klasy 1a Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie. Pod koniec grudnia do szkoły przyszła korespondencja z samego królewskiego Zamku Windsor. To odpowiedź na listy uczniów skierowane do Królowej Elżbiety II. Oprócz życzeń od monarchini, były też ulotki na temat jej pracy.

- List do królowej wysłaliśmy w październiku ubiegłego roku – wyjaśnia nauczycielka języka angielskiego Anna Wawżeńczyk- Szram. - Oprócz jednego, wspólnego pisma, każdy z uczniów, a jest ich w klasie 27 osób, dodał własną kartkę z imieniem i nazwiskiem i z opisem kim jest i czym się interesuje. Zrobili to oczywiście w języku angielskim. Do przesyłki dodaliśmy też kilka ilustracji, a także polskie słodycze czyli cukierki krówki oraz głogowską herbatę „Smak Głogowa”.