„Uczniowie na medal" 2023 w SP 8 w Głogowie. Szkoła nagrodziła najlepszych uczniów klas 1-3. Galeria zdjęć

„Uczeń na medal” to wyróżnienie, które w SP 8 przyznawane jest już od lat. Szkoła docenia w ten sposób wysokie wyniki i pracę swoich uczniów, a także motywuje do zdobywania kolejnych wysokich ocen.

- Cieszę się, że po czasie pandemii możemy się wreszcie spotkać w większym gronie, także z rodzicami. „Uczeń na medal” to już tradycja naszej szkoły, to tradycja edukacji wczesnoszkolnej. Podsumowując pierwszy semestr szkolnego roku, wyróżniamy najbardziej pracowitych, sumiennych, koleżeńskich, pomocnych uczniów, którzy będą wzorem do naśladowania dla pozostałych – mówiła dyrektor szkoły Agnieszka Konsewicz, która podziękowała też rodzicom za pomoc i wysiłek wychowaniu dzieci, a także nauczycielom, za osiągnięte efekty pracy. - A wam, moi kochani uczniowie, serdecznie gratuluję sukcesów, zdobywania doświadczeń i rozwijania talentów i mam nadzieję, że to dopiero początek tej pięknej drogi w edukacji.