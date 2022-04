Uczniowie mundurowych klas w ZS im. Wyżykowskiego odebrali awanse na wyższe stopnie edukacji 2022

W Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie miała miejsce gala awansów i nadania stopni uczniom klas o profilu mundurowym. Blisko 50 uczniów otrzymało akty mianowania na wyższy stopień awansu w edukacji mundurowej. Uczniowie, oprócz tradycyjnych lekcji z przedmiotów ogólnokształcących, na dodatkowych zajęciach, zdobywają wiedzę związaną z funkcjonowaniem policji, wojska i straży pożarnej.

W uroczystości uczestniczyli starosta powiatowy Jarosław Dudkowiak, komendant Powiatowy Policji w Głogowie insp. Krzysztof Płaskonka, komendant PSP st. brygadier Paweł Dziadosz, dowódca 162. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej ppłk Piotr Wacławiak, szef sztabu mjr Bartłomiej Pędzik reprezentant Dowódcy 4. Batalionu Inżynieryjnego oraz zaproszeni goście i nauczyciele.

Młodzież uczęszczająca do klas mundurowych, poznaje m.in. podstawy pracy policjanta, strażaka, żołnierza. Opiekę nad klasami mundurowymi sprawuje z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Głogowie st. asp. Łukasz Szuwikowski.

Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu klas mundurowych. Reguluje on między innymi obowiązek noszenia munduru co w specjalny sposób wyróżnia uczniów tych klas. Uczestniczą również w zajęciach terenowych i poligonowych co łączy się z wyjazdami i zajęciami prowadzonymi min. w szkołach policyjnych oraz poligonach wojskowych.

Źródło: Policja Głogów