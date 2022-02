Uczniowie I LO w Głogowie w geście poparcia dla Ukrainy. Zdjęcia

Uczniowie I LO w Głogowie demonstrują poparcie dla Ukrainy. W geście solidarności z tym narodem, przyszli dziś do szkoły ubrani w żółte i niebieskie stroje, czyli barwy Ukrainy. Na długiej przerwie, na schodach od strony parku, stworzyli żywą flagę, by ich poparcie poszło w świat.

- To nasza wspólna spontaniczna akcja i zapewne nie ostatnia - zapewnia Janusz Kosałka, dyrektor I LO.

W planie jest m.in. zbiórki na rzecz Ukrainy i kiermasze.