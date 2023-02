Uczniowie I LO pokazują jak ratować życie. Bo „fajnie jest pomagać"!

– Spotykamy się na co dzień z tym, że jest duży brak wiedzy w tym zakresie. A jeśli już jest, to często jest wiedza przedawniona, sprzed kilkunastu-kilkudziesięciu lat. Powszechnie uważa się na przykład, że w przypadku krwotoku z nosa należy odchylić głowę do tyłu. Tymczasem jest to bardzo niebezpieczne i nie należy tak postępować – mówi Emilia Nyczko.