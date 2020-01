Uchwała antyLGBT w Chocianowie? Gmina konsultuje projekt. Część mieszkańców protestuje

– Burmistrzowi #Chocianow i Radnym dedykuję słowa Mariana Turskiego więźnia Auschwitz!!! Apeluję nie dyskryminujecie żadnej mniejszości!!! Mieszkańcy #Chocianow nie bądźcie obojętni !!! Turski: „Kiedy widzicie, że przeszłość jest naciągana do aktualnych potrzeb polityki. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek mniejszość jest dyskryminowana. Istotą demokracji jest to, że większość rządzi, ale prawa mniejszości muszą być chronione. Nie bądźcie obojętni kiedy jakakolwiek władza narusza prawa już istniejące. Nie bądźcie obojętni, bo nawet się nie obejrzycie, jak na was, na waszych potomków, "jakiś Auschwitz", nagle spadnie z nieba” – pisze na swoim profilu Piotr Borys.

Projekt wzbudził spore kontrowersje wśród mieszkańców Chocianowa i nie tylko. Na jego temat odezwał się na swoim profilu facebookowym poseł Piotr Borys . To on nagłośnił sprawę.

Do 28 lutego w gminie Chocianów prowadzone mają trwać konsultacje społeczne nad projektem uchwały w sprawie „Rezolucji dotyczącej powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową oraz ataków na Polski Kościół i obrażania uczuć religijnych ludzi wierzących". Taka uchwała to pomysł grupy radnych miejskich, części z PiS i części z klubu Tomasz Kulczyński 2018.

Konsultacje na temat uchwały antyLGBT przedłużono

Uchwałę próbowano podjąć już w ubiegłym roku, ale ostatecznie skierowano ją do konsultacji społecznych. Miały one trwać do początku stycznia, ale nie cieszyły się zainteresowaniem i ich termin przedłużono do końca lutego. Los projektu zależy więc od mieszkańców zależeć będzie jej dalszy los. Na Facebooku powstał profil, wokół którego skupiło się środowisko mające na celu powstrzymanie przyjęcia rezolucji antyLGBT.

