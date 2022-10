Tymczasowy most na starej Odrze w Głogowie. Trwa wzmacnianie przyczółka pod przeprawę. Zdjęcia

Prace przy budowie tymczasowej przeprawy na starej Odrze w Serbach weszły w kolejny etap. Na usypanym z piachu, wysokim na kilka metrów wale, tuż przy korycie rzeki, trwa wbijanie metalowych konstrukcji wzmacniających przyczółek pod przeprawę.

Most ma być objazdem na czas remontu starej konstrukcji, przez którą biegnie DK 12.

Objazd będzie miał długość około 300 metrów i będzie przystosowany do ruchu dwukierunkowego. Tymczasowa przeprawa mostowa na Starej Odrze ma pozwolić na zachowanie ruchu pojazdów w momencie, gdy główny most zostanie całkowicie wyłączony z użytkowania.

- Przełożenie ruchu na objazd planowane jest na przełomie tego roku, a zakończenie inwestycji na czwarty kwartał roku 2023 – mówi Magdalena Szumiata z GDDKiA.

Od strony Głogowa wjazd na zastępczą drogę znajdzie się po lewej stronie obecnego mostu. Za starą Odrą objazd zostanie ponownie wpięty w DK 12.