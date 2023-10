Tym razem bez punktów. KGHM Chrobry Głogów kontra Górnik Zabrze

To starcie musiało budzić emocje. Trzecia kontra czwarta drużyna tabeli ORLEN Superligi. Górnik Zabrze kontra Chrobry Głogów. Głogowianie podejmowali rywala we własnej hali, w której nie brakowało fanów piłki ręcznej. A na tych już od samego początku czekało emocjonujące i efektowne widowisko. Obie drużyny od pierwszych minut grały bramka za bramkę, ale ten stan rzeczy musiał się w końcu zmienić. I stało się tak na korzyść gości, którzy po kilku błędach zawodników Chrobrego odskoczyli na kilkupunktową przewagę. Ta widoczna była do końcówki pierwszej połowy, kiedy to do szatni Chrobry schodził z 11 bramkami zdobytymi i 16 straconymi.

Druga połowa budziła jeszcze więcej emocji, bo Chrobry gonił rywala z ogromną werwą. Jednakże bramkarz Górnika był tego dnia w doskonałej formie i jego obrona niejednokrotnie krzyżowała efektowe akcje głogowian. I tak było do samego końca, kiedy to Chrobry dogonił rywala do różnicy trzech bramek i znów gości ratowała świetna forma Wyszomirskiego, który nie pozwolił na więcej.