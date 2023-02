Tylko tyle zostało z komina w Widziszowie. Walczą jeszcze z potężnym fundamentem. Zobaczcie zdjęcia

W miejscu, gdzie stał komin co jakiś czas wciąż słychać wybuchy. Okazuje się, że firma firma Eko-Min spod Szczecina wciąż walczy z potężnym, betonowym fundamentem.

- Udało się nam wybrać jedną trzecią fundamentu. Jego promień ma 17 metrów. Walczymy teraz z betonowym cokołem, który w ma aż cztery metry grubości – mówi Arkadiusz Szymanik z firmy Eko Min. - Aby go rozkruszyć, nawiercamy otwory strzałowe pod materiał wybuchowy. Po strzelaniu koparka rozbija to młotem, wyciągamy urobek, apotem kruszarka to kruszy – objaśnia nam sposób pracy. - Oceniamy, że w samym fundamencie jest nawet do siedmiu tysięcy ton betonu. Usuwanie tego całego gruzu zajmie nam jeszcze dwa, trzy miesiące.