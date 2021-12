Tyle dodatkowo wypłaci ZUS na drugie i kolejne dziecko. Pięniądze będą wypłacane od stycznia

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO).

Wniosek o RKO do ZUS będzie składany wyłącznie w postaci elektronicznej. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

Od nowego roku kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał rodzinom z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia.

- Pieniądze będą wypłacane w miesięcznych częściach po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od tego jak ą opcję wybierze rodzic – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Pieniądze będą niezależne od dochodów rodziny i nie będą opodatkowane – podkreśla.