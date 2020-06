Tygodniowy przegląd prasy (Głogów, 7.06-13.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Głogowa

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Przegląd tygodnia Głogów od 7.06 do 13.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Burza, która po godz. 15 przeszła nad Głogowem nie była może gwałtowna, jednak narobiła nieco szkód.

Na początku czerwca powinien odbyć się grębocicki turniej wsi. Niestety, ze względu na epidemię koronawirusa został on odwołany. Jak w przypadku wielu takich imprez zostaje nam tym wspominać, do czasu aż sytuacja wróci do normalności.