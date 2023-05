Tygodniowy przegląd prasy 7.05.2023: Głogów, 30.04-6.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Głogowa

Na 10 lat więzienia sąd skazał Grzegorza K., który zupełnie nagi, na dworcu w Legnicy próbował zgwałcić kobietę. Mężczyzna dopiero co opuścił więzienne mury w Wołowie.

