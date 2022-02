Tygodniowy przegląd prasy 6.02.2022: Głogów, 30.01-5.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Głogowa

Za nami drugi dzień Mistrzostw Świata w Lodowym Pływaniu w Odrze. Wśród zawodników z 27 państw, rywalizowali też głogowianie. I to z sukcesami!

Cmentarz przy ulicy Legnickiej ma 100 lat. To wciąż atrakcyjne miejsce pochówku. Choć od dawna nie ma na nim wolnych kwater, głogowianie wciąż po nie pytają. Poznajcie historię tej nekropolii.

Legnickie "Konkrety" ukazywały się regularnie co tydzień, od 1972 do 2006 roku. Dzisiaj pokazujemy Wam okładki tej kultowej gazety z pierwszego roku jej wydawania. Zobaczcie co ciekawiło mieszkańców regionu w 1972 roku.

