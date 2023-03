Tygodniowy przegląd prasy 26.03.2023: Głogów, 19.03-25.03.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Głogowa

W sobotę 25 marca do głogowskiej Kolegiaty oficjalnie powróciła kapituła. Biskup Tadeusz Lityński wręczył pierścienie kanonikom, którzy weszli w skład kapituły. W historycznym wydarzeniu wzięło udział wielu wiernych.

W sobotni wieczór Ralph Kamiński wystąpił w Głogowie. Sala Centrum Kultury MOK wypełniła się po brzegi. Mamy dla Was zdjęcia publiczności z tego wydarzenia.

Marcel Korkuś, płetwonurek pochodzący z Zagórza Śląskiego w gminie Walim koło Wałbrzycha, a dziś mieszkający w Żarach rusza na kolejną akcję poszukiwawczą. Tym razem będzie szukał w Głogowie ciała mężczyzny, który w lutym wskoczył do Odry. To dzięki niemu bliscy mogli pochować ciała tych, którzy tragicznie odeszli.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Głogowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do końca sierpnia w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie oglądać będzie można zupełnie nową wystawę. Pokazuje ona historię miedzi, a w jej skład wchodzą m.in. eksponaty wypożyczone z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Głogowska Rewia Graffiti zaprasza w niedzielę, 2 kwietnia do MOK-u na wyjątkowy koncert o nazwie „Czy mnie jeszcze pamiętasz ". Bilety już w sprzedaży.

Zmiana czasu z zimowego na letni 2023. Już niebawem przestawiamy zegarki. Robimy to zawsze w nocy z soboty na niedzielę. Zyskamy, czy stracimy godzinę snu tuż po zmianie czasu?

Fundacja Hospicjum Głogowskie rozpoczęło akcję społeczną o nazwie „Czerwona teczka”. Fundacja namawia, by zebrać w niej najważniejsze informacje, które w razie śmierci mogą pomóc bliskim uporządkować osobiste i urzędowe sprawy. Co należy włożyć do teczki? Gdzie można ją otrzymać?

Dziś, 23 marca, mija 66 lat odkrycia złóż miedzi w Sieroszowicach. Tego dnia pod obeliskiem składany jest hołd odkrywcom. Gdyby nie oni, nie byłoby tu kopalń, hut i tysięcy miejsc pracy. Nie byłoby tradycji górniczych.

Już w najbliższy weekend w Głogowie wielka gratka dla fanów motocrossu. W naszym mieście odbędą się ogólnopolskie zawody, na które zjadą najlepsi zawodnicy z kraju.