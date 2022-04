Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Kto i jak może skorzystać?

Cały wyjazd będzie trwał 21 dni i całkowite jego koszty pokryje KRUS. W pierwszej kolejności będą do niego kwalifikowane dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Turnusy dla dzieci rolników. Kto może się starać?

Oczywiście, aby starać się o dofinansowanie do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, należy spełnić pewne warunki. Przede wszystkim przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok. Akcja skierowana jest do dzieci urodzonych w latach 2007-2015.