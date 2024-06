Tu zagłosujesz w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Lista lokali wyborczych w Głogowie

Eurowybory 2024 już wkrótce odbędą się w Polsce. W lokalach wyborczych w całym kraju będziemy mogli zagłosować. Chcesz dowiedzieć się, gdzie zagłosować? Więcej szczegółów znajdziesz poniżej. Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Głogowie, w których możesz oddać swój głos. Przeczytaj, w którym z nich będziesz mógł zagłosować.

Jaki jest podział na okręgi w wyborach europejskich 2024

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Lokale wyborcze w Głogowie - lista

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Głogowie. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

I Liceum Ogólnokształcące w Głogowie

adres: Jedności Robotniczej 10, 67-200 Głogów

numer komisji: 3 Aleja Wolności od 18 do 24C (parzyste)

od 19 do 21B (nieparzyste)

od 30 do 52 (parzyste)

Brama Brzostowska

Generała Józefa Bema

Generała Władysława Sikorskiego od 6 do 12 (parzyste)

od 13 do 13B

od 14 do 18

Jana Matejki

Łużycka

Plac 1000-lecia od 1 do 7

Spółdzielcza

Miejska Biblioteka Publiczna

adres: Jedności Robotniczej 15, 67-200 Głogów

numer komisji: 6 Bartosza Głowackiego

Generała Tadeusza Rozwadowskiego

Generała Władysława Sikorskiego 2, 4

od 1 do 11 (nieparzyste)

Grunwaldzka

Jedności Robotniczej od 33 do 40A

Słowiańska

Wojska Polskiego od 1 do 9 (nieparzyste)

Miejskie Centrum Wspierania Rodziny

adres: Folwarczna 7, 67-200 Głogów

numer komisji: 25 Geodezyjna

Kazimierza Wielkiego

Kowalska

Krawiecka

Mechaniczna

Rudnowska 1 - 24

Rzemieślnicza

Ślusarska

Ułanów Polskich

Złota Podkowa

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych

adres: Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów

numer komisji: 1 Balwierska

Bernardyńska

Bolesława Krzywoustego

Długa

Franciszkańska

Garncarska

Grodzka

Hugona Kołłątaja

Karola Miarki

Klarysek

Koszarowa

Kotlarska

Kuźnicza

Młyńska

Nadodrzańska

Parafialna

Piaskowa

Piastowska

Piekarska

Piotra Skargi

Plac Solny

Polska

Powstańców

Rynek

Rzeźnicza

Słodowa

Smolna

Stanisława Kutrzeby

Stanisława Staszica

Staromiejska

Starowałowa

Szewska

Świętego Mikołaja

Świętojańska

Wały Bolesława Chrobrego

Złota

Przedszkole Publiczne nr 17

adres: Królewska 14, 67-200 Głogów

numer komisji: 28 Letnia

Morelowa

Orzechowa

Pogodna

Słoneczna

Wiosenna

Wiśniowa

Przedszkole Publiczne nr 19

adres: Plutona 3, 67-200 Głogów

numer komisji: 14 Galileusza od 1 do 23 (nieparzyste)

Kosmonautów Polskich od 2 do 50 (parzyste)

Oriona od 1 do 23 (nieparzyste)

Plutona od 2 do 4 (parzyste)

Przedszkole Publiczne nr 20

adres: Herkulesa 4, 67-200 Głogów

numer komisji: 18 Brzeska

Grodzieńska

Krzemieniecka

Lwowska

Łucka

Marszałka Józefa Piłsudskiego

Neptuna

Nowogródzka

Orbitalna od 1 do 19 (nieparzyste), 25, 27

od 33 do 41 (nieparzyste)

Paulinów

Samborska

Stanisławowska

Tarnopolska

Wileńska

Przedszkole Publiczne nr 20

adres: Herkulesa 4, 67-200 Głogów

numer komisji: 19 Herkulesa

Legnicka

Obrońców Pokoju od 23 do 29 (nieparzyste)

od 32 do 56 (parzyste)

Orbitalna 29, 31

od 43 do 89 (nieparzyste), 60, 66, 68, 70

Różana

Przedszkole Publiczne nr 21

adres: Jagiellońska 37, 67-200 Głogów

numer komisji: 32 Jagiellońska

Piasta Kołodzieja

Przedszkole Publiczne nr 21

adres: Jagiellońska 37, 67-200 Głogów

numer komisji: 33 Bolesława Śmiałego

Dziadoszan

Folwarczna

gen. Fieldorfa ”Nila”

gen. Komorowskiego ”Bora”

gen. Okulickiego ”Niedźwiadka”

gen. Roweckiego ”Grota”

Jana Karskiego

Jana Nowaka Jeziorańskiego

Kasztelańska

Leszka Białego

Nankera

płk. Witolda Pileckiego

Świętosławy

Przedszkole Publiczne nr 6

adres: Gustawa Morcinka 6, 67-200 Głogów

numer komisji: 7 Armii Krajowej od 1 do 21 (nieparzyste)

Przedszkole Publiczne nr 7

adres: Stanisława Moniuszki 4a, 67-200 Głogów

numer komisji: 21 Budowlanych od 5 do 35 (nieparzyste)

od 18 do 22 (parzyste)

Juliusza Kossaka

Marii Konopnickiej

Obrońców Pokoju od 13, 13A do 13C

od 15, 15A do 15D

od 24 do 30B (parzyste)

Przedszkole Publiczne nr 9

adres: Perseusza 3, 67-200 Głogów

numer komisji: 12 Keplera

Perseusza

adres: Okrężna 21, 67-200 Głogów

numer komisji: 11 Bukowa

Cedrowa

Dębowa

Generała Stanisława Maczka

Generała Stanisława Skalskiego

Generała Witolda Urbanowicza

Generała Władysława Andersa

Jałowcowa

Jesienna

Jodłowa

Kasztanowa

Lipowa

Malinowa

Modrzewiowa

Ogrodowa

Okrężna

Sosnowa

Świerkowa

Wojska Polskiego od 4 do 38 (parzyste)

od 31 do 35 (nieparzyste)

Szkoła Podstawowa nr 10

adres: Andromedy 62, 67-200 Głogów

numer komisji: 15 Andromedy

Galileusza od 2 do 22 (parzyste)

Oriona od 2 do 24 (parzyste)

Szkoła Podstawowa nr 11

adres: Gwiaździsta 2, 67-200 Głogów

numer komisji: 16 Gwiaździsta

Kosmonautów Polskich 3, 5

Orbitalna od 21 do 23 (nieparzyste)

Plutona od 3 do 23 (nieparzyste)

Szkoła Podstawowa nr 11

adres: Gwiaździsta 2, 67-200 Głogów

numer komisji: 17 Kosmonautów Polskich od 7 do 127A (nieparzyste)

od 52 do 56 (parzyste)

Szkoła Podstawowa nr 12

adres: Mikołaja Gomółki 43, 67-200 Głogów

numer komisji: 10 10 Maja

Adama Asnyka

Boczna

Elizy Orzeszkowej

Jana Cybisa

Jana Długosza

Jana Kochanowskiego

Józefa Lompy

Józefa Wybickiego

Karola Szymanowskiego

Mikołaja Gomółki

Nowa

Polna

Połaniecka

Samotna

Stanisława Wyspiańskiego

Stefana Żeromskiego

Tadeusza Kościuszki

Wąska

Wincentego Kadłubka

Zbigniewa Herberta

Szkoła Podstawowa nr 12

adres: Mikołaja Gomółki 43, 67-200 Głogów

numer komisji: 13 Merkurego

Plac Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego

Saturna

Szkoła Podstawowa nr 13

adres: Akacjowa 10, 67-200 Głogów

numer komisji: 26 Akacjowa

Cukrownicza

Cyprysowa

Dolna

Henryka Głogowskiego

Karmelkowa

Klonowa

Kolejowa

Końcowa

Kościelna

Kresowa

Krótka

Mleczarska

Na Uroczysku

Olchowa

Osadników

Portowa

Rudnowska 32 - 117

Słodka

Słonecznikowa

Stara

Stoczniowa

Transportowa

Ustronna

Wspólna

Żarkowska

Szkoła Podstawowa nr 14

adres: Królewska 12, 67-200 Głogów

numer komisji: 27 Królewska

Rycerska

Wita Stwosza od 15 do 36

Władysława Łokietka

Szkoła Podstawowa nr 2

adres: Aleja Wolności 74, 67-200 Głogów

numer komisji: 4 Adama Mickiewicza

Aleja Wolności od 23 do 23B

od 54 do 70A (parzyste)

od 65 do 83 (nieparzyste)

Browarna

Działkowa

Elektryczna

Generała Władysława Sikorskiego od 19 do 76

Juliusza Słowackiego

Komunalna

Krochmalna

Kwiatowa

Magazynowa

Marii Skłodowskiej-Curie

Południowa

Północna

Przemysłowa

Spichrzowa

Strefowa

Wierzbowa

Wróblin Głogowski

Żukowicka

Szkoła Podstawowa nr 3

adres: pl. Plac Mieszka I 22, 67-200 Głogów

numer komisji: 29 Budziszyńska

Dobrawy

Ester Golan

Galla Anonima

Gnieźnieńska

Henryka Brodatego

Henryka Pobożnego

Królowej Jadwigi

Plac Mieszka I

Szczyglicka

Świętej Jadwigi Śląskiej

Wincentego Pola

Wodna

Zielona

Ziemowita

Szkoła Podstawowa nr 3

adres: pl. Plac Mieszka I 22, 67-200 Głogów

numer komisji: 30 Herbowa

Kaspra Eliana

Książąt Cieszyńskich

Książąt Oleśnickich

Książąt Ścinawskich

Księcia Jana II

Księżnej Mechtyldy

Małgorzaty Cylejskiej

Miodowa

Pszczelarska

Probusa

Przemysława Głogowskiego

Wawelska

Szkoła Podstawowa nr 3

adres: pl. Plac Mieszka I 22, 67-200 Głogów

numer komisji: 31 Bolesława Wysokiego

Henryka V Żelaznego

Kazimierza Sprawiedliwego

Konrada I

Książąt Żagańskich

Salomei

Szkoła Podstawowa nr 6

adres: Tadeusza Kościuszki 18, 67-200 Głogów

numer komisji: 9 Fryderyka Chopina

Generała Józefa Sowińskiego

Gustawa Morcinka od 1 do 87 (nieparzyste)

Mikołaja Reja

Wojska Polskiego od 11 do 27 (nieparzyste), 58

Szkoła Podstawowa nr 7

adres: Ignacego Daszyńskiego 11, 67-200 Głogów

numer komisji: 20 Gabriela Narutowicza

Henryka Sienkiewicza od 2 do 18 (parzyste)

Ignacego Daszyńskiego

Ignacego Paderewskiego

Jędrzeja i Jana Śniadeckich od 3 do 10

Obrońców Pokoju od 1 do 11B (nieparzyste)

Strumykowa

Wincentego Witosa

Szkoła Podstawowa nr 7

adres: Ignacego Daszyńskiego 11, 67-200 Głogów

numer komisji: 22 Budowlanych od 3 do 4

od 6 do 6G

Cypriana Kamila Norwida

Henryka Sienkiewicza od 1 do 1E, 3, 7, 13

Ireny Sendlerowej

Jędrzeja i Jana Śniadeckich od 11 do 19

Stanisława Moniuszki

Szkoła Podstawowa nr 8

adres: Gustawa Morcinka 2, 67-200 Głogów

numer komisji: 5 Armii Krajowej od 2 do 30A (parzyste)

Obrońców Pokoju od 6 do 10D (parzyste)

od 16 do 16F

Konstytucji 3 Maja

Stawna

Szkoła Podstawowa nr 8

adres: Gustawa Morcinka 2, 67-200 Głogów

numer komisji: 8 Gustawa Morcinka od 2 do 18H (parzyste)

Obrońców Pokoju od 18 do 20H (parzyste)

Szkoła Podstawowa nr 9

adres: Mieczysława Niedziałkowskiego 10, 67-200 Głogów

numer komisji: 24 Brzozowa

Listopadowa

Marcowa

Mieczysława Niedziałkowskiego

Styczniowa

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych

adres: Sportowa 1, 67-200 Głogów

numer komisji: 23 Bolesława Prusa

Gimnastyczna

Lotników

Łukowa

Narciarska

Olimpijska

Spadochroniarzy

Spadzista

Sportowa

Tenisowa

Wioślarska

Wita Stwosza od 2 do 6D (parzyste)

od 7 do 14

Żeglarska

Żwirki i Wigury

Zespół Szkół Politechnicznych

adres: pl. Plac Jana z Głogowa 7, 67-200 Głogów

numer komisji: 2 1 Maja

Aleja Wolności od 2 do 16C (parzyste), 11 , 13

bł. Luigiego Novarese

Cicha

Dobra

Dzieci Głogowskich

Gołębia

Grodzisko

Jedności Robotniczej od 2 do 18

od 42 do 46

Kamienna Droga

Łąkowa

Mała

Nadbrzeżna

Obozowa

Plac 1000-lecia od 8 do 13

Plac Jana z Głogowa

Plac Kolegiacki

Poczdamska

Spokojna

Strzelecka

Sybiraków

Topolowa

Zamkowa

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Głosowanie w wyborach do PE

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania Wniosek o zmianę miejsca głosowania

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim.

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim.

Obywatele UE, którzy chcą głosować w Polsce

Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Co trzeba zrobić, by móc głosować za granicą

Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Jakie dokumenty wziąć ze sobą na głosowanie?

Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne.

Jakie wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego przysługuje osobom niepełnosprawnym?

Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia:

dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych lokali wyborczych, zapewniając np. dostępność dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez rampy czy windy

dodatkowo dwie formy głosowania: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika

prawo do pełnej informacji w swojej gminie o lokalizacji lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

informacje dotyczące wyborów w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, np. w formie pisemnej, dźwiękowej lub w formie łatwej do czytania

głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a

Jak oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Aby oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy udać się 9 czerwca do odpowiedniego miejscu zamieszkania lokalu wyborczego w godzinach od 7.00 do 21.00 z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Po okazaniu dokumentu tożsamości członek komisji wyborczej wyda kartę do głosowania, na której musi znajdować się pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Wyborca powinien odnaleźć na niej listę, na której znajduje się nazwisko wybranego kandydata. Następnie w kratce obok nazwiska należy postawić znak „X”. Linie muszą się przecinać, w przeciwnym razie głos zostanie uznany za nieważny. Jeśli „X” pojawi się przy więcej niż jednym nazwisku, głos także będzie nieważny. Kartę należy wrzucić do urny.

Parlament Europejski - czym jest?

Parlament Europejski jest organem ustawodawczym Unii Europejskiej. Posiada funkcje ustawodawcze, nadzorcze i budżetowe. Początki PE sięgają 1952 r., kiedy powstało Wspólne Zgromadzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, a w 1962 r. przyjęto nazwę Parlament Europejski. Pierwsze wybory bezpośrednie odbyły się w 1979 r. Strasburg jest oficjalną siedzibą Parlamentu Europejskiego, natomiast w Brukseli odbywa się większość prac legislacyjnych. Luksemburg jest trzecią siedzibą, gdzie znajduje się Sekretariat i zaplecze techniczne.

Jaki jest obowiązujący próg wyborczy do Parlamentu Europejskiego?

W Polsce próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%. W pozostałych krajach UE jest on zróżnicowany. W niektórych państwach nie występuje wcale. Wśród nich są: Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy. We Włoszech zaś występuje 4 – procentowy próg wyborczy, w Grecji - 3%, a na Cyprze - 1,8%.

