Tu trafiają śmieci z Głogowa. Każdego dnia przywożą ich tony. Zdarzają się prawdziwe perełki. ZDJĘCIA

Do RIPOK-u w Głogowie trafiają zarówno śmieci segregowane jak i zmieszane. Śmieci zmieszane trafiają na taśmę, na której są segregowane. Te, które trafiły do RIPOK już rozdzielone, dzięki mieszkańcom, przechodzą dalszą selekcję. Rozdzielane jest kilka różnych rodzajów plastiku, papieru itp. Dopiero po tym procesie odpady, których nie da się przetworzyć, trafiają do zakładów gdzie są przerabiane na tzw RDF czyli paliwo alternatywne. Z kolei na składowisko miejskie trafiają już jedynie odpady budowlane.

Problem z reaktorem numer 10

Przy RIPOK znajdują się również bioreaktory, w których śmieci przetwarzane są metodami biologicznymi. Gdy zbierze się odpowiednia ilość odpadów, trafiają one do konkretnego bioreaktora. Problem jest jednak z reaktorem numer 10, do którego trafiają tzw. bioodpady (to jest biomasa czyli, trawa, liście i obierki po warzywach i owocach.).

– O ile w domkach jednorodzinnych jest jeszcze dobrze, to przy budynkach wielorodzinnych segregacja bioodpadów kuleje. Największym problemem jest to, że do brązowych pojemników resztki najczęściej wrzucane są w foliowych reklamówkach. A nie powinny – dodaje Katarzyna Patyk.

Zdjęcia z RIPOK i miejskiego wysypiska Kacper Chudzik

Będą wycieczki po RIPOK

GPK zaprasza na wycieczki do RIPOK-u, gdzie pracownicy chętnie pokazują jak wygląda praca w tym zakładzie. Grupy szkolne i przedszkolne mogą umawiać się od 20 września pod numerem telefonu 515 224 585. Wycieczki są bezpłatne, trzeba jedynie zapewnić dojazd do RIPOK.