Tu rosną nowe mieszkania w Głogowie. Budowy bloków na różnych etapach. ZDJĘCIA

Jeśli chodzi o mieszkania miejskie, to nie do końca mamy tu do czynienia z nową budową. Przy ul. Wojska Polskiego praca wre przy remoncie dawnego koszarowca. Inwestycja kosztuje Głogów blisko 17 milionów złotych, a w obiekcie powstaną 64 mieszkania. Prace mają zakończyć się w przyszłym roku.