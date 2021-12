Tu powstają setki miejsc pracy w Głogowie. Wielka inwestycja Panattoni ruszyła. ZDJĘCIA

Inwestycje poprzedziły długie ustalenia prowadzone między miastem a firmą Panattoni. Jak przyznaje prezydent miasta, trwały one od blisko dwóch lat.

– Mówimy tu o pokaźnym przedsięwzięciu, którego Głogów dawno nie widział, a nad którym bardzo mocno pracowaliśmy. Zapewniamy dalszy rozwój miasta. Gospodarczy, ale też społeczny, bo przecież w tym miejscu pracować będą mieszkańcy. To miejsce wkrótce zmieni się nie do poznania, nie tylko przez to, że powstaną tu duże hale. Pamiętajmy, że kilkadziesiąt metrów stąd przechodzić będzie obwodnica Głogowa. Dlatego najlepsi już dziś inwestują w Głogowie – mówi prezydent Głogowa, Rafael Rokaszewicz.