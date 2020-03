„Trzynastki" dla emerytów i rencistów mają być wypłacane na czas. Kiedy dokładnie i w jakiej wysokości?

Jak informuje ZUS, na Dolnym Śląsku „trzynastki” dostanie w sumie 682 250 osób - 275 tysięcy mieszkańców Wrocławia, 249 tys. mieszkańców Wałbrzycha i 158 tys. mieszkańców Legnicy.

ZUS i Poczta Polska zapewniają, że wszystkie wypłaty dotrą do wszystkich na czas.

- Seniorzy nie maja najmniejszych powodów do obaw, że dodatkowa wypłata nie wpłynie na ich konta. Trzynastki są przyznawane z urzędu, nie trzeba, więc składać żadnych wniosków – zapewnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Prawie 80 proc. wypłat popłynie na konta naszych klientów reszta zostanie dostarczona przez pocztę – dodaje.

W całym kraju dodatkowe świadczenia otrzyma w sumie około 9 mln osób. Tzw. trzynastka przysługuje uprawnionym m.in. do: emerytury, renty (z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej), rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (świadczenia dla osób, które wychowały, co najmniej czwórkę dzieci), nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Te osoby otrzymają trzynastkę, o ile w dniu 31 marca br. będą mieć prawo do jednego z tych świadczeń. Jeśli na ten dzień wypłata będzie zawieszona (np. z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków), to trzynastka nie będzie przysługiwać.