Trwa przebudowa drogi w Borku. Jest już nowy chodnik i autobusowa zatoka

Inwestycja polega na przebudowie odcinka drogi o długości 355 m, poszerzeniu jej do szerokości 5,50 m i wymianie istniejącej konstrukcji wraz z nawierzchnią drogi na asfaltową.

W ramach zadania wybudowano po jednej stronie chodnik o szerokości 2 m i długości 300 m oraz zatokę autobusową. Natomiast do istniejących posesji powstały nowe dojścia i dojazdy.

Gmina Głogów otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji w miejscowościach, w których funkcjonowały Przedsiębiorstwa Państwowej Gospodarki Rolnej (PGR-y).

Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 749.175.00 zł, natomiast całość inwestycji to 1.166 089,08 zł.

Nowa droga zapewni połączenie istniejącego chodnika w pasie drogi wojewódzkiej z chodnikiem przy gminnej drodze, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w tym dzieci korzystających z przystanku autobusowego.