Trwa awaria sygnalizacji przy Wojska Polskiego w Głogowie. Jak długo jeszcze potrwa?

Skrzyżowanie ul. Perseusza oraz Wojska Polskiego w Głogowie to dosyć ruchliwe miejsce. Niestety, panują tam obecnie utrudnienia związane z awarią sygnalizacji świetlnej. Dotyka to zarówno kierowców jak i pieszych, których całkiem sporo korzysta z tego przejścia w drodze do lokalnego marketu. Na miejscu nie widać jednak żadnych służb, które miałyby zająć się naprawą awarii. Zapytaliśmy więc o to w ratuszu.

– Problem jest nam znany i trwają prace nad usunięciem awarii. Złamał się jeden z masztów i obecnie firma Elfaz czeka na przyjazd części, które zostaną użyte przy naprawie – mówi nam Daria Jęczmionka z głogowskiego ratusza.

Nie jest znany dokładny termin przysłania części zamiennych, ale w ratuszu zapewniono nas, że postarają się usunąć awarię jeszcze w tym tygodniu. Do tej pory zalecamy ostrożną jazdę w tym miejscu.